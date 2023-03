Qualiano, piazza Apicella: ci siamo, tutto pronto per il taglio del nastro in memoria del poliziotto

202 Visite

Un iter durato circa tre anni, ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Una piazza sarà dedicata a Pasquale Apicella, il poliziotto rimasto vittima del dovere in circostanze tragiche. La cerimonia è fissata per la fine di marzo, al massimo per i primi giorni di aprile. I lavori procedono alacremente e per quel periodo tutto sarà pronto. Via libera anche dal Ministero dell’Interno e dagli altri organi preposti. Qualiano, insomma, renderà omaggio al giovane poliziotto, marito e padre, strappato prematuramente alla vita dopo uno scontro in auto con una banda di ladri.

“Pasquale Apicella è un eroe dei giorni nostri – sottolinea Salvatore Onofaro, presidente del civico consesso di Qualiano e strenuo promotore dell’iniziativa – Un giovane che aveva la divisa cucita addosso. Quando, quel giorno dell’aprile 2020, in pieno lockdown nazionale, vidi il video straziante delle volanti della polizia sotto casa di Apicella in segno di tributo alla famiglia verso il suo sacrificio, è scattato in me il desiderio di lasciare un segno concreto nella nostra comunità, un segno per lasciare memoria alle future generazioni. Da quel giorno – aggiunge – è partito un iter lungo e tortuoso durato quasi tre anni, che finalmente è giunto a conclusione. Spero davvero di incontrare da vicino il giorno dell’ inaugurazione di Piazza Apicella i suoi figli ,renderli fieri di un papà che non hanno potuto godersi, ma che sarà scolpito per sempre nella mente di tanti cittadini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS