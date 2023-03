Elezioni Marano, dal 1970 solo malavita e affarismo. Nulla è cambiato nonostante 4 scioglimenti per mafia, la storia si sta ripetendo

277 Visite

Chi ha i capelli bianchi e un minimo di onestà intellettuale sa bene che a Marano la politica, almeno dal 1970 ad oggi, non è mai esistita. E’ stato sempre altro: malavita e affarismo. Non c’è stato una sola elezione, da quel periodo ad oggi, che non sia stata segnata da questi due fattori. E anche oggi la storia si ripete, basti pensare ai personaggi che conducono le trattative e sponsorizzano Tizio o Caio. Un tempo i sindaci si decidevano o a Montesanto (Nuvoletta) o sulla “Montagna” (Polverino). Oggi non è più così, ma girano e si muovono ugualmente imprenditori, affaristi, professionisti contigui a determinate famiglie o ambienti.

Non è camorra in senso spicciolo, ma qualcosa di diverso: un affarismo ammantato di legalità che trova terreno fertile a sinistra, a destra e al centro. Gli obiettivi di questi personaggi sono sempre gli stessi: controllare l’ufficio tecnico comunale, piazzare persone e familiari nella Nettezza Urbana, ottenere lavori per ditte di fiducia o ditte con prestanome (è accaduto in passato che qualche “interno” riuscisse ad accaparrarsi lavori anche per importanti strutture comunali) e gestire eventuali esternalizzazioni di servizi, acqua in primis, con posti di lavoro e gente da piazzare nelle ditte o nei consigli di amministrazione di aziende individuate dal Comune.

La torta non è più quella di un tempo. Non è più tempo di grandi lottizzazioni edilizie, ma il cemento tira ancora, anche se sotto angolature diverse. Vedrete, che il prossimo sindaco inizierà a parlare di edilizia economico popolare, ovvero cemento con la scusa di favorire i meno abbienti. Vedrete cosa accadrà con la futura ditta della raccolta rifiuti e vedrete cosa si vedrà all’ufficio tecnico ogni santo giorno. Vedrete questo e tanto altro. E’ una deriva incontrollabile perché a Marano la società civile non esiste e la borghesia, quella leggermente più seria, si nasconde, non si mette in mezzo e si adegua.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS