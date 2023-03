Elezioni Marano, lo strano caso di Fdi: parlano e si muovono tutti fuorché il coordinatore cittadino

86 Visite

Lo strano caso di Fratelli d’Italia, dove le trattative vengono portate avanti, promosse, sostenute da tutti fuorché dal coordinatore locale del partito, Emilio Martino, geometra, nominato nel 2019. In queste settimane si è visto di tutto, ma a decidere o quanto meno a tentare di decidere non è mai stato il coordinatore. Un partito allo sbando, con la Giaccio e l’imprenditore-amico di Schiano ad avere sempre il pallino in mano. Peccato per Martino, un giovane che aveva idee di rinnovamento e per gli altri giovani di Fdi, schiacciati “brutalmente” dagli “anziani”.













