Niente musica neomelodica per il killer in carcere: la decisione della Cassazione

Il detenuto non potrà ascoltare musica neomelodica nella sua cella del carcere di Opera, dove si trova in regime di 41 bis, in quanto è un genere che «racconta di contesti malavitosi e di contrapposizione anche aperta ai poteri dello Stato». È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che ha respinto la richiesta del detenuto Antonio Luongo, 44 anni, detto «Tonino ‘o pazz», killer del clan Longobardi di Pozzuoli che l’anno scorso, attraverso il proprio avvocato, aveva fatto richiesta di poter ricevere nella sua cella i cd dei suoi cantanti neomelodici preferiti.