Elezioni Marano, Di Fenza e l’ultima iniziativa per trovare la quadra nel mondo cattolico e centrista

156 Visite

Sarà probabilmente domani o mercoledì il giorno della verità, almeno nell’area centrista, moderata e riformista. Chi rimarrà in lizza tra i vari nomi lanciati o rilanciati dal nostro sito in questi ultimi giorni. Scoop e notizie spesso riprese da altri organi di stampa.

Il consigliere regionale Di Fenza, dopo aver interloquito con tanti attori, protagonisti e non, ha rotto gli indugi e ha convocato le tante anime, finora non convergenti sui vari nomi proposti, davanti a un tavolo. Ora si farà sul serio o se ne avvantaggerà il candidato del Pd Morra, osteggiato da tanti a sinistra, ma che ha la fortuna di trovarsi di fronte – per ora – un centrodestra lacerato e un centro un po’ troppo vanitoso.

Chi sarà il candidato del mondo cattolico, moderato e riformista? Luigi De Biase, Stefano Stanzione, Michele Izzo, Franco De Magistris, Francesco Greco o nessuno di quelli citati? C’è ancora spazio per qualche sorpresa e qualche candidatura meno usurata dagli infiniti colloqui di questi ultimi 15-20 giorni, dove si è visto di tutto e di più. C’è chi è in campo da mesi, chi è arrivato in extremis, chi ancora si nasconde, chi dice che non è candidato, chi vorrebbe farlo a tutti i costi. Come andrà a finire? Ancora 48 ore e il quadro sarà finalmente più chiaro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS