Amica Chips, ritirato un lotto. «Alti livelli di acrilammide, è una sostanza chimica»

Allarme per un lotto di patatine fritte Amica Chips Ortolana: è stato infatti ritirato per alti livelli di acrilammide. A riportare l’avviso emesso dall’azienda produttrice Yellow Chips è il Ministero della Salute, che avverte di riportare il prodotto nel punto vendita in cui è stato acquistato. Il lotto interessato è il 080587, con scadenza il 25 marzo 2023, prodotto in uno stabilimento dei Paesi Bassi. L’acrilammide, si legge sul portale Efsa, l’autorità europea per la sicurezza degli alimenti, «è una sostanza chimica che si forma negli alimenti amidacei durante la cottura ad alte temperature (frittura, cottura al forno e alla griglia) e anche durante le lavorazioni industriali a temperature di oltre 120 gradi con scarsa umidità».













