Elezioni Quarto, Giarrusso è candidabile: arriva il via libera della prefettura

Massimo Carandente Giarrusso potrà candidarsi alle amministrative di maggio. L’ex sindaco, dichiarato incandidabile per la prima tornata elettorale successiva al 2015, ha incassato il via libera della prefettura di Napoli. I legali dell’ex primo cittadino avevano chiesto all’autorità territoriale di governo di sgomberare il campo dai residui dubbi. Il responso è arrivato due giorni fa ed è favorevole all’esponente politico che, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe essere a capo della coalizione di centrodestra che sfiderà il sindaco uscente Antonio Sabino. Giarrusso si era candidato anche nel 2018, ma la sua discesa in campo fu ricusata dalla commissione elettorale. Una bocciatura avallata anche dal Tar e dl Consiglio di Stato. Nel frattempo, proprio nel 2018, è intervenuta una modifica legislativa (Decreto sicurezza del 5 ottobre 2018) che prevede un’estensione dell’interdittiva ai due turni elettorali successivi alla dichiarazione di incanbdidabilità. Secondo l’interpretazione della prefettura, “la nuova legge non può trovare applicazione nel caso di specie, stante il principio guida tempus regit actum, in base al quale qualsiasi atto deve essere assoggettato alla normativa vigente al momento in cui si verifica”. E ancora: “La misura interdittiva nei confronti di Giarrusso avrebbe in ogni caso cessato ogni effetto poiché dall’anno 2015 si sono susseguite anche altre competizioni elettorali in ambito regionale e nazionale”.













