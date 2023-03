Pozzuoli-Quarto: furti di scooter nel centro commerciale, 6 gli episodi documentati dai carabinieri. 2 persone arrestate

116 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica (nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) quanto segue.

In data odierna, la Compagnia Carabinieri di Pozzuoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di FRATTINI Roberto e MARAVIGLIA Giacomo, gravemente indiziati di aver commesso, nel corso dell’estate dello scorso anno, sei furti di motocicli all’interno del centro commerciale “Quarto Nuovo” di Quarto Flegreo.

L’attività investigativa, condotta dalla Tenenza Carabinieri di Quarto, sviluppatasi attraverso l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato ed attivo presso il citato centro commerciale, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati in ordine alla commissione di ben sei furti di motoveicoli, commessi in un breve arco temporale – tra giugno e settembre 2022 – nel medesimo luogo, negli stessi orari e con identiche modalità operative













