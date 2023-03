Marano, cede anche parte di via Antica Consolare Campana: nuova chiusura

101 Visite

Chiusa anche via Consolare Campana (foto d’archivio), per l’ennesimo cedimento del manto stradale. I fatti nella giornata di ieri. Gli agenti della municipale e gli operai del Comune sono giunti sul posto dopo la segnalazione di uno sprofondamento. E’ stato impiegato materiale stabilizzante, lunedì si procederà alla messa in posa del tappetino di asfalta. E’ l’ennesima arteria maranese chiusa in parte o totalmente. Da mesi e mesi disagi al corso Vittorio Emanuele e nei vicoli di via Vallesana, senza contare via Veneto e tante altre, chiuse da anni.













