GIOVANI GIOCATORI CRESCONO ALLA “F. FREZZA” DI GIUGLIANO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BOCCIANDO SI IMPARA IN SICUREZZA”

È iniziata con una vittoria esterna, nel derby campano con la Coppola Bocce, lo scorso fine settimana, l’avventura della squadra dell’ASD Francesco Frezza, nel “Girone 5 – Sud” del Campionato di Serie B della Raffa. La storica società di Giugliano, oltre che nell’attività agonistica, si distingue per un impegno a 360° per lo sport delle bocce, tanto da ricevere, nel luglio del 2022, il prestigioso riconoscimento di Centro di Avviamento alle Bocce. In particolare, già da alcuni anni, grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici, alla proficua sinergia con il Comune di Giugliano e all’impegno del vicepresidente Vincenzo Ascione, la bocciofila accoglie presso la sua struttura oltre cento giovanissimi “apprendisti della disciplina”, appartenenti alle scuole del circondario (2° Circolo “E. De Filippo” e 7° Circolo “S. Giacomo” di Giugliano; Scuola Secondaria di 1° grado “Marino Guarano” di Melito), che nell’ambito del progetto “Bocciando si impara in sicurezza” hanno stipulato la convenzione finalizzata allo svolgimento dell’attività pratica, appunto, con la “F. Frezza”.

Dunque, parliamo di un’eccellenza regionale per quanto riguarda la formazione delle “nuove leve”, che contribuisce ad avvalorare l’attento lavoro riservato in quest’ambito dal presidente della Fib Campania, Antonio Barbato, affiancato dal responsabile scuola e promozione, Maurizio Ifrigerio.

Il progetto “Bocciando si impara in sicurezza”, elaborato dal Centro Studi della Federazione Italiana Bocce, nello specifico, attraverso giochi ed esercitazioni, è caratterizzato da un interessante percorso didattico che mira allo sviluppo delle competenze psicomotorie dei partecipanti, garantendo la massima tutela sanitaria degli alunni e degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado.













