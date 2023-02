SCUOLA, AL VIA LA X EDIZIONE DEL BANDO NAZIONALE “RI-VALUTARE LA SICUREZZA” DELL’ISTITUTO GALILEO FERRARIS DI NAPOLI

65 Visite

E’ giunto alla sua decima edizione il concorso nazionale “Ri-Valutare la Sicurezza” organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale “G. Ferraris” di Napoli nell’ambito delle “Attività di prevenzione e promozione della sicurezza sul lavoro, nei luoghi di vita, sicurezza stradale e sicurezza scolastica” aperto a tutte le Scuole Secondarie italiane, di I e II grado.

Il bando, pubblicato sul siti internet dell’istituto e dei diversi partner dell’iniziativa, ha visto negli anni la partecipazione di numerose scuole italiane e vanta, tra i diversi patrocini, quello dell’Ispettorato del Lavoro, della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, del Comune di Napoli e dell’USRR Campania.

“L’obiettivo – spiega il dirigente scolastico del Ferraris, Saverio Petitti – resta quello di accrescere nei giovani la conoscenza del mondo del lavoro e sviluppare l’educazione e la cultura della sicurezza stimolando la riflessione sul fenomeno degli infortuni, promuovendo l’analisi delle cause per proporre misure di prevenzione e protezione da mettere in atto”. “Sempre più partecipato – aggiunge -, questo concorso continua a regalarci sempre maggiori soddisfazioni ma questa decima edizione, cadendo nel cinquantesimo anniversario della nascita del Ferraris, acquista per noi, per la città, un valore particolarmente significativo”.

Gli studenti candidati saranno chiamati a realizzare un tema o un Poster o un breve filmato a tema. Il termine ultimo per le domande è il 31 marzo 2023. Tra i riconoscimenti, oltre ai premi in denaro per le scuole di I e II grado vincitrici, premi speciali offerti dalle partnership oltre alla pubblicazione e diffusione dei migliori elaborati. Per questa edizione è stato previsto il “Premio speciale per i 50 anni della scuola Ferraris 1973-2023″.

Ad aggiudicarsi la 9^ edizione è stato Alessandro Ferini di 17 anni, un giovane studente veneto, di Noventa, dell’Istituto tecnico Scarpa Mattei di San Donà di Piave.













