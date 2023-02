121 Visite

Mercoledì 22 febbraio, alle ore 10,30, in via Rosselli è prevista la cerimonia di posa della prima pietra per l’asilo comunale. L’opera, a cura del Comune di Mugnano, è finanziata con i fondi della città Metropolitana.

