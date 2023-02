Melito. Camorra. Il 10% sul valore dell’immobile. Carabinieri arrestano 2 persone per estorsione

295 Visite

A Melito di Napoli i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno arrestato per estorsione aggravata dalle finalità e modalità mafiose il 38enne Luigi Tutino* e il 31enne Luciano De Luca**, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine ritenuti attigui al clan Amato-Pagano.

Le indagini dei Carabinieri di Castello di Cisterna hanno consentito di appurare che i 2, nei giorni scorsi, avrebbero minacciato un cittadino di Melito. L’uomo, aggiudicatario di un’immobile all’asta, avrebbe dovuto versare la quota estorsiva di 13mila euro pari al 10% del valore dello stabile.

La vittima ha avuto il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri che, creando un servizio ad hoc, si sono presentati in pieno centro all’appuntamento pattuito tra i 3. Tutino e De Luca sono stati bloccati e arrestati subito dopo aver ricevuto dal proprietario dell’appartamento venduto all’asta una busta con del denaro all’interno. Un’azione rapida dei carabinieri che non ha permesso ai 2 tentativi di fuga o reazione.

Gli arrestati sono a disposizione dell’autorità giudiziaria nel carcere di Poggioreale.

* NATO A NAPOLI IL 12.12.1984

** NATO A NAPOLI IL 9.10.1991













