La voce dei cittadini. Marano, via Migliaccio. “Strada occupata, speriamo nel nuovo comandante dei vigili”

Eccoci di nuovo qui, noi abitanti di via Migliaccio, località Scannapapere, a SPERARE che con l’avvento del nuovo comandante dei vigili, si prendano provvedimenti in merito alla annosa vicenda che ormai da anni ci affligge: l’appropriazione ABUSIVA della strada con relativo rovinamento del manto stradale.

Già denunciato con due precedenti lettere, abbiamo visto che non si è risolto nulla, probabilmente, gli “abusivi”, hanno santi in paradiso!

Solo Terranostranews sembra abbia sposato la nostra causa pubblicando entrambe le volte la lettera, ma a nulla è servito; le nostre auto continuano a rovinarsi e la zona versa in un rovinoso degrado.

Oramai siamo delusi, anche se la SPERANZA è ultima a morire… sperando di non morire prima noi vi salutiamo e auguriamo al nuovo Comandante di fare cose buone per TUTTA Marano e non solo per la zona centrale.

Residenti via Migliaccio













