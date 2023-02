Elezioni Marano, Azione: “Superare gli steccati ideologici e dialogare con la città”

140 Visite

In riferimento alla nota stampa del Gruppo Free Marano, che è apparsa sulle pagine della testata giornalistica Terranostra News, ma anche in relazione ai manifesti apparsi in città la scorsa settimana e sottoscritti dai partiti del centrodestra, è doveroso evidenziare che il partito di Azione Marano non è affatto interessato a discussioni palesemente,

nella forma e nella sostanza, del tutto sterili e connesse tra l’altro a presunte proposte di candidature a Sindaco. Viceversa, per Azione, risulta fondamentale approcciare con un metodo serio e pragmatico di Politica alla riflessione sulle prossime elezioni amministrative.

A tale proposito bisogna dialogare in primis con I cittadini, con la società civile, I professionisti e con tutte le forze sane del territorio su proposte e contenuti di spessore che possano rilanciare la città.

In buona sostanza, Azione ritiene che Marano necessita di un momento di responsabilità nel quale competenze trasversali sappiano superare gli steccati ideologici ed andare oltre quella visione miope, campanilistica e spesso personalistica proposta dai rappresentanti dei partiti locali (centrosinistra e centrodestra). Pertanto, quale Segretario locale del partito di Azione, posso affermare che si continuerà a lavorare affinché sia possibile realizzare per la città un’esperienza diversa e di buona Amministrazione che possa ridare a tutti I maranesi ed alle persone perbene quell’onore che è stato sottratto dagli ultimi scioglimenti comunali.

Gregorio SILVESTRI

