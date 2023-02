Pomigliano, Del Mastro a casa. La regia dei dimaiani

94 Visite

«Questo è ciò che la città merita? Una crisi di palazzo? Una manovra orchestrata di nascosto farà perdere alla città 50 milioni di euro del Pnrr. È un atto di una irresponsabilità incredibile». È il commento a caldo strappato ieri pomeriggio al sindaco di Pomigliano, Gianluca Del Mastro, mentre, scuro in volto, si stava recando in municipio dopo essere stato raggiunto dalla notizia delle dimissioni contemporanee di 13 consiglieri su 24, 5 della maggioranza e 8 dell’opposizione. Uno strappo che ha chiuso definitivamente il laboratorio politico Pd-M5S, varato per la prima volta in Italia nel settembre del 2020 nella città dell’allora ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5s, Luigi Di Maio.

Ma proprio l’addio di Di Maio al M5s, la scorsa estate, a seguito della rottura insanabile con Giuseppe Conte, ha destabilizzato il quadro politico. Il passaggio in blocco del gruppo consiliare M5S al nuovo partito dell’ex ministro, Insieme per il futuro, ha avuto un effetto devastante sull’azione amministrativa, rimasta impantanata in una serie di conflitti. Contrasti che lasciano ipotizzare una insanabile contrapposizione tra Luigi Di Maio e Del Mastro. Ieri pomeriggio un fedelissimo dell’ex ministro, l’assessore uscente alle Politiche sociali, Salvatore Esposito, ha lanciato una stoccata al sindaco appena silurato. «Del Mastro – è stata la frecciata – ha dato dimostrazione di arroganza e autoreferenzialità, atteggiamenti che hanno disgregato questa maggioranza». Non la pensa così il presidente del consiglio comunale, Salvatore Cioffi, anche lui ex M5s e ex Impegno per il futuro. «Avevamo posto – dice – le basi per costruire una città migliore nell’interesse dei cittadini».

Il Mattino