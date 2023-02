Tiziana Cantone, caso riaperto: indagare su foulard e panchetta di ginnica

100 Visite

La panchetta ginnica, il foulard, la posizione della donna trovata morta. Sono questi i punti su cui il giudice ha deciso di vedere chiaro, con un provvedimento che riapre il caso legato alla morte di Tiziana Cantone, la giovane morta suicida dopo la diffusione sul web di alcuni suoi video hot. Con due pagine, il giudice del Tribunale di Napoli Nord Raffaele Coppola decide di accogliere la richiesta della difesa di Maria Teresa Giglio (madre di Tiziana), che si era opposta alla richiesta di archiviazione inoltrata mesi fa dalla Procura di Napoli nord. In sintesi, il giudice non chiude il caso. Anzi. Dispone novanta giorni per fare verifiche sulla «panchetta», vale a dire l’attrezzo ginnico rinvenuto all’interno dell’appartamento di Mugnano, al quale Tiziana venne trovata impiccata. Ma anche sul foulard usato a mo’ di cappio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS