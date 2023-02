Giugliano, scoppia la pace tra società e Comune. Il sindaco Pirozzi: “Intesa totale con il club, Mazzamauro resta”

91 Visite

Le polemiche e le distanze, tra il Giugliano calcio e il Comune, sono definitivamente alle spalle. La questione stadio, che tiene banco ormai da mesi, è stata al centro dell’incontro che si è tenuto ieri in municipio. Presenti il sindaco Nicola Pirozzi, il dg gialloblu Ciro Sarno e il ds Antonio Amodio. “Incontro proficuo – spiega il primo cittadino – c’è accordo su tutta la linea con la società. Il De Cristofaro sarà pronto, e con tutti i crismi, per l’inizio della nuova stagione. Mazzamauro è un presidente virtuoso, un imprenditore sano che non abbandonerà il nostro territorio. Noi saremo al suo fianco”.

Il sindaco aggiunge: “Faremo di tutto per mettere la società nelle migliori condizioni. Siamo consci degli sforzi compiuti quest’anno e delle difficoltà incontrate, imputabili esclusivamente ai tempi tecnici dei lavori. La convenzione che disciplinerà l’utilizzo dell’impianto terrà conto di questi fattori”. Poi l’invito a rasserenare il clima: “Tutte le parti in causa, società, Comune e tifosi, devono remare in un’unica direzione. Il Giugliano è un patrimonio della città. Noi consegneremo al club un impianto gioiello”. Fino al termine della stagione sarà dunque lo stadio di Avellino ad ospitare le gare interne dei gialloblu.













