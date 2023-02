PANNOLONI NON CONSEGNATI AGLI ANZIANI, IL PROBLEMA E’ PIU’ SERIO DEL PREVISTO. PARE SI DEBBA ATTENDERE UN NUOVO BANDO

123 Visite

La situazione dei pannoloni per gli anziani sembra complicarsi. Da settimane in tanti, non solo dalla città di Marano, lamentano la mancata consegna da parte della ditta incaricata. Da quanto si apprende, però, Soresa (la partecipata della Regione) le avrebbe revocato l’appalto e ora si procederà con un nuovo avviso pubblico. Ci vorranno giorni, settimane, prima della nuova aggiudicazione. Soresa avrebbe deciso infatti di non affidarsi alla seconda in graduatoria del vecchio bando, ma di procedere con un nuovo atto pubblico. Tantissimi anziani, intanto, ancora attendono.













