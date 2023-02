Operatori socio sanitari idonei al concorso Aou Vanvitelli. L’appello: “Cosa ne sarà della nostra graduatoria e del nostro futuro?”

60 Visite

Siamo un gruppo di operatori socio sanitari idonei del concorso pubblico bandito dall’AOU Luigi Vanvitelli di Napoli, con questa lettera ci appelliamo a tutte le Aziende del SSR di tener conto della nostra graduatoria presente sulla piattaforma regionale SINFOPERS e di attivare i meccanismi di convenzione in base all’art.9 della legge n. 3 del 16/01/2003.

Ci appelliamo a tutte le istituzioni Campane per dar voce alla nostra disperazione…il lavoro dovrebbe essere un diritto, una gioia, purtroppo per noi è diventato un tormento….tormento nel non sapere cosa sarà della nostra graduatoria e del nostro futuro. Abbiamo superato un concorso. Abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo studiato, abbiamo tolto del tempo Alle nostre famiglie, siamo mamme, siamo padri, siamo ragazzi

con sogni da realizzare , chiediamo semplicemente di poter lavorare e svolgere il nostro lavoro con professionalità, siamo risorse che la sanità campana potrebbe utilizzare.

Siamo disposti a lavorare su tutto il territorio campano, non chiediamo il lavoro sotto casa, non abbiamo mille pretese ma semplicemente di lavorare e mettere in campo la nostra professionalità.

In questa lettera noi Oss Vanvitelli ci appelliamo ancora una volta…chiediamo di non essere dimenticati ,di non essere solo un numero in graduatoria ma chiediamo di attuare al più presto le convezioni con altre aziende ospedaliere , tra 18 mesi la nostra graduatoria scadrà. Vi ringraziamo umilmente per averci dedicato queste poche righe, noi confidiamo nella vostra buona fede.

Gruppo Idonei Concorso Oss Ospedale Policlinico Luigi Vanvitelli di Napoli.













