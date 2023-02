Tessere Pd in Campania, rischio di infiltrazioni mafiose. Lo sostiene anche l’ex procuratore Roberti

84 Visite

Sui tesseramenti del Partito Democratico cala “l’ombra della camorra”. La denuncia arriva dall’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, europarlamentare del Pd e commissario del congresso in Campania: “A Caserta c’è il rischio di infiltrazioni camorristiche”.

Tagliate tessere non regolari a Napoli

Non solo a Caserta: “E’ necessario avere una maggiore trasparenza nel Pd da tutte le aree della Campania – ha detto Roberti – Penso a Salerno, ma non solo. A Napoli – ha commentato Roberti – è stata fatta l’analisi della certificazione e sono state tagliate le tessere non regolari. A Caserta non è accaduto e questo non lo ascrivo direttamente alla camorra, ma ad abitudini di gestione opaca e non trasperente“.

In generale sulla riunione della commissione della Campania che si è svolta, Roberti sottolinea: “Abbiamo preso atto della decisione della commissione di Caserta di non certificare il tesseramento e ora investiremo la commissione nazionale su questo tema. Su questo da Roma potrebbero decidere di delegare l’analisi e la decisione alla commissione regionale sul tesseramento casertano, sarebbe un lavoro enorme, ma siamo pronti a farlo“.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS