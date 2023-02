Frattaminore: sorpresa con la droga. Arrestata

Stamattina gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una donna in via Viggiano a Frattaminore dove hanno rinvenuto 48 stecche di hashish del peso di circa 117 grammi e 105 dosi di cocaina del peso di circa 57 grammi.

I.C., 45enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.