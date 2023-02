165 Visite

Caserta, ai domiciliari il poliziotto che ha esploso colpi di pistola contro gang di ragazzi che ha aggredito il figlio ferendone uno. Quanto è accaduto nella tarda serata di sabato nel Casertano, nella Valle di Suessola, è inammissibile. Un papà poliziotto, nella tarda serata di sabato, si arma di pistola e si lancia alla caccia di un ragazzo che poco prima ha avuto un litigio con il figlio. A quanto ricostruito dagli inquirenti ne sarebbe nata una colluttazione e poi due colpi di pistola esplosi dal poliziotto. Uno dei bossoli ferisce il 18enne all’altezza del ginocchio (sarà poi giudicato guaribile in dieci giorni). Per il poliziotto è scattato l’arresto con la misura dei domiciliari. Si è sfiorata una tragedia. Una scena da Far West. Ennesimo episodio di violenza dilagante.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS