Giugliano, pesante ko a Francavilla. I pugliesi vincono 4-1

94 Visite

Un brutto Giugliano, che a Francavilla ne prende quattro. Gara quasi senza storia. I pugliesi passano in vantaggio dopo appena dodici minuti di gioco. E’ un contestato calcio di rigore a consentire a Maiorino di sbloccare il risultato. La reazione del Giugliano tarda ad arrivare e i padroni di casa ne approfittano per raddoppiare: è ancora Maiorino a sorprendere la retroguardia gialloblu e a battere Sassi. Il filo conduttore della gara non cambia nella ripresa: meglio la Virtus che arrotonda il risultato con altre due reti. A firmarle è Patierno, autore della seconda doppietta di giornata. Nel finale è La Monica a rendere meno pesante il passivo per gli uomini di Di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS