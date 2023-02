Morta dopo intervento di chirurgia estetica, disposta autopsia sul corpo di Giuseppina

60 Visite

Occorrerà almeno una settimana per conoscere le cause che hanno determinato la morte della quarantanovenne Giuseppina Grande avvenuta l’altra mattina alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. Il pm Francesco Riccio della Procura di Nola, che indaga sul decesso della donna sottoposta lunedì scorso a un intervento di addominoplastica, ha individuato il medico legale che dovrà praticare l’autopsia che probabilmente non verrà effettuata prima della fine della settimana prossima.

La salma della signora Grande è sotto sequestro nell’obitorio del policlinico Federico II di Napoli. In quella sede verrà praticato l’esame autoptico per far luce sull’improvviso aggravamento delle condizioni cliniche della donna, avvenuto durante la notte di martedì, e sui tentativi dei medici di salvarle la vita nel corso di un nuovo intervento chirurgico. Ad affiancare il medico legale ci sarà anche uno specialista di chirurgia plastica per verificare l’operato dei medici della Clinica. Nei prossimi giorni, invece, sarà ascoltato in procura Giovanni Efficie, il marito di Giuseppina ,che ha denunciato alla polizia l’accaduto. Verranno probabilmente chiesti maggiori dettagli e sopratutto di fornire i nomi dei medici che hanno operato e curato sua moglie. Dopodiché partiranno gli eventuali avvisi di garanzia e la eventuale nomina dei periti di parte che dovranno presenziare all’autopsia.