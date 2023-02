Interdittive antimafia, altra raffica di provvedimenti per aziende di Villaricca, Giugliano, Acerra ed Ercolano

57 Visite

Altre sei aziende del Napoletano sono finite nel mirino della prefettura. Interdittive antimafia sono state emesse nei confronti della Ferroil, impresa individuale con sede legale a Villaricca. E’ un distributore di carburanti. Il provvedimento antimafia è stato disposto anche per altre imprese dell’analogo settore: la S.T. carburanti sas, gestita da Antonio Sarracino, che opera anch’essa sul territorio di Villaricca. Non è l’unica interdittiva emanata nei confronti di aziende di Antonio Sarracino. Lo stop è scattato anche per la Sarracino Petroli sas, sempre con sede nel comune di Villaricca. Per la limitrofa Giugliano, invece, è stato disposto la chiusura della Insieme 2.0 srl, che esercita attività di bar.

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, sulla scorta delle indagini eseguite dalle forze dell’ordine e dall’ufficio antimafia, ha imposto la chiusura anche per la D.S.D. Bonifiche ed appalti srl, azienda con sede legale ad Acerra. E ancora: provvedimento interdittivo nei confronti della Vernagas group srl, con sede ad Ercolano e in precedenza a Casagiove. Per tutte queste imprese – come richiamato in una nota della prefettura – “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi societari ai sensi del Codice antimafia”.













