Punti di vista. Marano, gli incidenti gravi o mortali e le strade in condizioni disastrose

L’ennesimo incidente con vittima questa volta in via Castel Belvedere avvenuto ieri pomeriggio mette in risalto la drammaticità in cui versano le strade di Marano.

La dinamica dell’incidente stradale per lo scontro di un’autovettura con una vespa d’epoca che ha lasciato sul selciato una vita non è ancora chiara: le indagini della polizia municipale e dei carabinieri sono ancora in corso. Ma il disastroso stato delle strade cittadine con buche e dissesto del manto stradale costringono gli automobilisti ad acrobazie per cercare di non rimanere intrappolati in vere voragini che sono il terrore degli automobilisti per l’incolumità propria e altrui. Eppure non si contano gli appelli alle autorità competenti anche da questo giornale di mettere in sicurezza le arterie stradali urbane ed extraurbane ma la sordità assoluta di chi doveva intervenire ha alzato un vero muro di gomma tra emittenti e riceventi con grosso pericolo per automobilisti e viandanti.

Con una rete stradale ridotta in colabrodo e un manto stradale dissestato il percorrere a piedi o in macchina le strade di Marano significa giocare alla roulette russa dove in ogni istante può partire il colpo mortale di un incidente che potrebbe lasciare il morto sul selciato.

Di questa realtà dovrebbero farsi carico chi guida l’ente comunale perché ne va dell’incolumità dei cittadini che vanno tutelati nel loro diritto di vivere in una comunità a misura d’uomo.

Michele Izzo













