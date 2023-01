Aversa, istituto “Mille Colori”: tour a Napoli per gli studenti. La Dirigente: “Conoscere le proprie radici è il primo passo per essere civili”  

31 Visite

Conoscere il proprio territorio, conoscere la sua storia, la sua cultura, la sua tradizione è un po’ come conoscere se stessi, le proprie radici. È su questa linea d’onda che nasce l’iniziativa dell’istituto aversano “Mille colori” di portare gli studenti a visitare i luoghi e i sapori più significativi di Napoli.

Nella giornata di mercoledì 25 Gennaio, gli alunni delle classi quarta e quinta, insieme alla Dirigente Maria Cammisa e alle insegnanti, hanno intrapreso un tour davvero entusiasmante tra i meravigliosi colori delle strade di Spaccanapoli; hanno visto il murales del campione D10s, la straordinaria architettura della Galleria Umberto, la bellezza di Piazza Plebiscito e per finire l’inimitabile scenario del mare blu di Mergellina.

Una giornata da turisti in cui non potevano mancare le squisitezze della cucina partenopea, preparate a regola d’arte dalla Trattoria Nennella, la quale ha accolto i ragazzi in un clima di allegria e spensieratezza, del resto, tipico del Sud.

“Siamo stati davvero onorati dell’invito della Trattoria Nennella e del grande calore che ci hanno riservato – afferma la Dirigente Cammisa –. Abbiamo tratto da loro ispirazione per alcune attività didattiche e la risonanza dell’evento è stata davvero notevole, così come la loro proposta di ospitarci per deliziarci con le loro prelibatezze. Abbiamo trovato umanità, entusiasmo, garbo e cortesia. Quando la scuola riesce ad andare oltre la classica didattica, si creano occasioni di scambio e accrescimento, si materializza la conoscenza del mondo esterno in tutte le sue sfumature. Conoscere il proprio territorio non solo equivale a conoscere se stessi, le proprie radici; ma, specie per i bambini, è fondamentale perché è uno dei primi passi per essere dei cittadini rispettosi verso la propria terra e dotati di senso civico”.













