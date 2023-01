Quarto, Fescina: lavori di restauro terminati

42 Visite

Sono terminati i lavori di restauro della Fescina di Quarto, il noto complesso funerario del I secolo d.C. Il recupero dell’opera è stato reso possibile grazie alla partecipazione alla decima edizione del Censimento “I Luoghi del Cuore”, la campagna per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo e al coinvolgimento di alcuni partner istituzionali e privati del territorio.













