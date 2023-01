Marano, elezioni 2023: fosche nubi e oscuri presagi. I “banditi” sono tutti in campo e gli incartatori di torrone perdono tempo

254 Visite

Le elezioni amministrative si avvicinano e con esse fosche nubi e cupi presagi. In campo, nonostante gli scioglimenti per camorra, le inchieste giudiziarie e una marea di figure di palta, fatte negli anni da esponenti politici di vari schieramenti, ci sono sempre le stesse facce o quasi.

Pochissime novità, pochissime idee. Pochissima voglia, soprattutto, di voltare realmente pagina. Il “sistema” maranese, quella fatta non dai camorristi, ma dai colletti bianchi, dai politici in odor di malavita, da grigi funzionari e professionisti, vuole resistere. E come vuole farlo? Proponendo personaggi improponibili alla carica di sindaco.

C’è anche un altro problema, forse ancor più importante. Le forze politiche che potrebbero unirsi per cercare di portare avanti idee e facce nuove se ne stanno sull’Aventino o sono imbevute di pregiudizi ideologici. Per le persone e la comunità vuole correre da sola e in tal modo, forse, regalerà voti e spazi al partito che ha avuto il ruolo maggiore (il Pd) nell’ultimo scioglimento per mafia; Azione e Italia Viva sono al momento autoreferenziali. Il M5s cosa vuole fare? Unirsi al carrozzone del centrosinistra per strappare qualche assessorato o è pronto a lottare contro il sistema della corruzione maranese? E il centrodestra si dilanierà di nuovo? Sarà sempre vittima di faide interne, di veti e contro veti?

Occorre ragionare, invece, in un’ottica diversa per tentare di salvare qualcosina di un comune che ormai ha perso tutto: bisogna unire le migliori forze e le migliori menti, ma soprattutto le persone che non sono state in alcun modo complici dello sfascio pubblico. Non importa se questo progetto parta da destra o da sinistra o dai 5 Stelle; bisogna fare un passo in avanti e mettere un unico paletto: chi ha governato in passato con scarsi risultati e chi è stato coinvolto in inchieste per mafia o corruzione o chi è stato causa dello scioglimento per camorra, anche per ragioni di opportunità, deve starsene a casa. A casa!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS