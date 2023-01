Marittimi. Inps, stop ai certificati medici in forma cartacea

108 Visite

Tenuto conto delle disposizioni della Direzione Centrale INPS “Ammortizzatori Sociali”, trasmesse in data 24 gennaio u.s., a tutte le strutture Inps che liquidano le prestazioni marittime, si comunica che a decorrere dal 25 gennaio 2023, non potranno essere più presentati né accettati i certificati di malattia in forma cartacea da parte dei lavoratori marittimi.

Ne deriva che l’eventuale certificato cartaceo trasmesso all’Istituto con qualsiasi mezzo (PEC, raccomandata, consegna a mano, etc.), a far data dal 25 gennaio 2023, non darà diritto all’erogazione dell’indennità di malattia, risultando a tal fine necessaria la certificazione medica telematica.

Napoli, 25 gennaio 2022

Il Direttore del Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli

(Roberto BAFUNDI)













