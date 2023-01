Reddito di cittadinanza, donna lo riceve ma nasconde un’eredità da 300 mila euro: condannata a 8 mesi

197 Visite

Un’eredità inaspettata si è sovrapposta al reddito di cittadinanza percepito da una 55enne residente a Spilimbergo innescando un procedimento penale. Con i soldi dello Stato non si scherza e, quando la normativa viene violata, l’azione penale, in questo caso esercitata dallo stesso procuratore Raffaele Tito, è inevitabile. La donna ieri è stata condannata dal giudice Eugenio Pergola a 8 mesi di reclusione, la stessa pena che era stata chiesta dalla pubblica accusa rappresentata dal vpo Patrizia Cau. La questione è stata dibattuta esclusivamente sugli atti processuali, in quanto la difesa aveva fatto istanza di rito abbreviato condizionato alla produzione documentale relativa la lascito testamentario. L’imputata ha pertanto beneficiato dello sconto di pena previsto dalla scelta processuale.

