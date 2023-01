Marano, elezioni 2023: partono le grandi manovre. Morra (Pd) supera Stanzione nella corsa alla candidatura

702 Visite

Le manovre e gli incontri stanno per entrare nel vivo. A Marano, la solita cerchia di non più di 100-150 persone si sta organizzando per decidere chi sarà il futuro sindaco. Nessuno, da destra a sinistra, ha le idee chiarissime, ma qualcosa ormai si va delineando.

Nei giorni scorsi, secondo rumors molto accreditati Salvatore Perrotta, da non confondersi con l’ex sindaco, ha incontrato l’ex parlamentare (Pd) villaricchese Lello Topo (nella foto), privo di ruoli di peso nel partito ma ancora influente nell’area nord.

Ma nel Pd ormai il dado è quasi tratto: il candidato sindaco sarà Matteo Morra, ex assessore di Perrotta, ex consigliere e funzionario regionale. La candidatura Morra è caldeggiata dal suo gruppo storico all’interno del Pd, ovvero dai vari Sorrentino, Simioli, Vallefuoco e Di Luccio. Ciò significa che le quotazioni di Stefano Stanzione, commercialista ed ex vicesindaco di Giugliano, supportato da gruppi ritenuti vicini alle parrocchie locali, scendono di molto. L’idea di Morra è di portarsi in coalizione Stefania Fanelli, sua amica, Andrea Caso, il dimaiano Caso e il suo uomo ombra, ovvero l’avvocato Antonio Cavallo, uno dei due privati che ha fatto causa al Comune e si è aggiudicato un terzo della palazzina del Giudice di Pace, costruita sul suo suolo con soldi regionali, quindi dei contribuenti.

Il disegno di Morra è questo: Pd+Fanelli+Caso con la lista Più Europa. Morra vorrebbe avere in coalizione anche Azione, a Marano guidata dal giovane Gregorio Silvestri e anche gli ex comunisti di Italia Viva, che ruotano attorno a Crescenzo Coppola, Gemma Infantocci e Dario Vallone. Morra vuole portare in coalizione anche il M5s, che al momento non ha un candidato che aggreghi le varie anime del movimento e che sia ben visto anche dai parlamentari di Villaricca.

Insomma l’obiettivo è di fare – sul modello Perrotta-Iacolare – un centrosinistra iper allargato con dentro tanti ex esponenti che appoggiarono a suo tempo la giunta che governò fino al 2011, sostenuta all’epoca apertamente da palazzinari in seguito invischiati in indagini di camorra. All’epoca a sostenere Perrotta (Ds) c’erano Rifondazione comunista e la Margherita. Oggi la giocata sarebbe quella di metter dentro il 5 Stelle in luogo di Rifondazione, oggi Potere al Popolo, che al 90 per cento correrà da solo.

Si muove qualcosa anche nel centrodestra. Previsti in settimana incontri interpartitici: si tratta e discute su diversi nomi, tra questi c’è anche quello dell’ex commissario straordinario di Marano Francesco Greco. Non è l’unico nome.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS