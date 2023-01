Manifestazione in difesa scuola, Nappi (Lega): questa volta quanto costerà ai campani l’egocentrismo di De Luca?

40 Visite

“Dopo la marcia della pace, un flop costato ai campani più di 300mila euro di soldi pubblici, De Luca minaccia di volerci riprovare con una manifestazione per la scuola. Finché è in tempo accetti il nostro consiglio: usi questi soldi per una delle tante necessità della nostra regione. E se proprio ci tiene alle nostre scuole, contribuisca coi fondi europei nel cassetto alla manutenzione degli istituti campani, considerato che il 66% degli edifici scolastici – come certifica uno studio di Legambiente – necessita di urgenti interventi”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













