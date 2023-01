L’Aktis Acquachiara sfida l’Olympic Roma: i partenopei vogliono misurare il proprio livello di crescita

59 Visite

Secondo impegno consecutivo per l’Aktis Acquachiara, quinta in classifica con 11 punti, che, nell’incontro valevole per la nona giornata di andata del girone Sud del campionato di serie A2, riceve alla Scandone, fischio d’inizio previsto sabato alle ore 13:00 con diretta streaming sulla pagina Facebook Mondo Acquachiara, l’Olympic Roma, quarta a quota 13.

Una semplice lettura della classifica indicherebbe come più appropriata la definizione di scontro diretto per la zona playoff ma la posizione attuale in graduatoria non è certo il pensiero primario per tecnico e giocatori. La squadra si allena duramente e con intensità sempre maggiore animata dalla sola intenzione di migliorare per proseguire il suo percorso di crescita e poi verificare a fine stagione quale sarà il risultato raggiunto.