AQUA, il programma dell’Associazione dei Circoli Nautici della Campania

Cultura, radici, tradizioni, storia, generazioni, futuro. E’ nata Aqua, il nuovo format televisivo targato Max Adv realizzato dall’Associazione dei Circoli Nautici della Campania. Otto puntate in onda su Canale21 il giovedì alle 23.35 ed in replica il venerdì alle 18.40 ed il sabato alle 8.00.

Un viaggio lungo i 480 km di coste campane alla scoperta di piccoli skipper che diventano giganti del mare; uomini capaci di cambiare il destino del territorio; politici illuminati; canottieri issati sul tetto del mondo; e ancora pallanotisti, schermidori, economisti, giuristi, imprenditori.

Aqua è un programma dell’associazione dei Circoli Nautici della Campania, associazione recentemente istituita da una legge della Regione Campania che avrà il compito di coordinare una serie di attività volte alla scoperta, alla diffusione dei valori dei circoli, alla difesa del mare, al tramandare di generazione in generazione il corretto approccio alla risorsa mare. Ma sarà anche lo spazio per parlare di tutte le attività dei circoli, da quelle sociali a quelle sportive a quelle culturali. Uno spaccato di vita dei venti sodalizi aderenti da Monte di Procida a Sapri passando per Napoli, la costa vesuviana, Sorrento e Salerno.

Nella prima puntata, in onda giovedì 19 gennaio, intervista all’on. Franco Picarone, primo firmatario della legge regionale che ha istituito l’associazione dei Circoli Nautici; un reportage sul campionato italiano di Match Race ospitato al Circolo Nautico di Torre del Greco; un servizio sulla scuola vela del Circolo Savoia e la festa di Natale al Circolo Posillipo con i bambini dell’Istituto Smaldone.

“L’Associazione dei Circoli Nautici della Campania nasce con l’intento di fare sistema in modo da poter meglio raccontare noi stessi e tutte le nostre attività – dice il presidente dell’Associazione, Gianluigi Ascione – Questo programma televisivo concretizza un percorso fatto assieme alla Regione Campania nato con il riconoscimento dell’Associazione. Racconteremo con il sostegno della Regione, le nostre peculiarità, di come, accanto alle grandi realtà della nostra regione, ci sono anche piccoli club che quotidianamente portano avanti valori ed iniziative sportive legate alla nautica. Tutto questo avrà poi come obiettivo celebrare la giornata del mare dell’11 aprile”.

“Aqua – sottolinea Max Triassi, produttore del programma – nasce anche come una sfida. Un programma moderno, dinamico, serrato che vuole parlare della società di oggi senza dimenticare il racconto della tradizione e della nostra storia”

L’appuntamento con Aqua è su Canale21 ogni giovedì alle 23.35. Poi le repliche il venerdì alle 18.40 ed il sabato alle 8.00. Regia di Giovanni Totaro.

Questi i circoli aderenti all’Associazione Circoli Nautici della Campania: Circolo Nautico Monte di Procida, Lega Navale Italiana Sez. Ischia, Yacht club Capri, R.Y.C.C. Savoia, Circolo Rari Nantes Napoli, Club Nautico della Vela, Circolo Nautico Posillipo, Lega Navale Sez. Napoli, FMSINAPOLI – Associazione medico sportiva Italiana Napoli, Associazione Peepul Onlus, Ilva Bagnoli, Circolo Nautico Marina di Alimuri, Circolo Nautico Marina della Lobra, Circolo nautico Torre del Greco, Lega Navale Torre del Greco, Circolo Nautico Arcobaleno Torre Annunziata, Circolo Canottieri Irno, Club Velico Salernitano, Azimut Salerno, Circolo Nautico Lazzarulo Acciaroli, Circolo Nautico Sapri

