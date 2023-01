Svolta in corsia, il governo invia poliziotti per presidiare gli ospedali di Napoli e provincia

60 Visite

Stretta sulle aggressioni nei presidi ospedalieri. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un’intervista pubblicata ieri su «Il Mattino». Un’iniziativa che verrà avviata nei prossimi giorni «per rafforzare o istituire presidi di polizia a partire dagli ospedali di maggiore importanza». A Napoli gli occhi sono puntati in particolare su tre plessi: il Cardarelli, il Vecchio Pellegrini e l’Ospedale del Mare. Ma c’è un monitoraggio anche in altre zone della provincia di Napoli: Giugliano, la zona a Nord a confine con la provincia di Caserta, Castellammare. Tutti luoghi considerati «ad alto rischio ambientale».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS