Elezioni amministrative 2024, Cesare Diana (Città Domizia): “Non sono candidato a sindaco”

Nel pomeriggio di sabato 14 gennaio, presso la sala convegni di un noto hotel di Mergellina, il presidente del comitato “Città Domizia”, Cesare Diana, ha incontrato diverse personalità di spicco regionale e nazionale per abbozzare il progetto che vede al centro il rilancio della città rivierasca.

A margine dell’incontro, durato per circa 2 ore, il castellano ha voluto chiarire la sua posizione in vista delle prossime elezioni amministrative di Castel Volturno: “Non sono candidato a sindaco. L’esigenza dell’incontro odierno è nata dalla volontà di dare alla città un programma e un progetto che cambi radicalmente il suo volto. Questo principio è prioritario rispetto a qualsiasi velleità e personalismo. Il rilancio della nostra realtà non può che passare dalle eccellenze professionali ed imprenditoriali e, soprattutto, dalla società civile”.

Diana sottolinea come sia necessario porre al centro “preparazione e competenze, oltre che esperienza. Castel Volturno deve poter contare su persone coscienti e consapevoli dei ruoli e delle responsabilità che ricoprono. Attendo un patto civico serio che possa riportarci agli albori del passato”.













