Virus respiratorio sinciziale tra i bambini, casi in deciso aumento

I bimbi (specie quelli più piccoli, fino a due anni) sono colpiti in queste settimane da virus respiratorio sinciziale, che ha come prima manifestazione le bronchioliti, cioè un’infezione dell’apparato respiratorio. Rispetto agli anni passati, quando la pandemia di Covid-19 ha bloccato gli spostamenti dei genitori, questa volta si registra un vero e proprio boom. Un po’ come quanto sta accadendo per gli adulti con l’epidemia di influenza, che quest’anno sta facendo notare tutta la sua virulenza dopo anni di blocchi alla circolazione e mascherine nei mezzi pubblici e nei luoghi più o meno affollati, che hanno contribuito a limitare la diffusione del virus Sars Cov-2 ma anche di tutti quelli che vengono trasmessi attraverso le droplet, le goccioline di saliva che vengono prodotte respirando, parlando, tossendo.

Oltre agli studi medici sempre più affollati, cresce anche il numero dei bambini che hanno bisogno del pronto soccorso e dei ricoveri. Mamme e papà sono però avvisati: non in tutti i casi è necessario andare in ospedale. La maggior parte dei piccoli pazienti guarisce in pochi giorni (al massimo cinque). E basta un’adeguata terapia per evitare complicanze gravi. Le bronchioliti sono prevalentemente causate da tre tipi di virus: il Vrs, (il respiratorio sinciziale), il rinovirus (quello che, negli adulti, causa il raffreddore), e altri virus che, invece, portano a sindromi parainfluenzali. Così, un naso che cola, uno starnuto, un piccolo rialzo e la tosse, possono preoccupare. Allarma di più, invece, quando mamma e papà si trovano davanti a un bebè che ha difficoltà a respirare, o che quando espira di solito fa un respiro più acuto.













