Amministrative 2023, si vota a Marano, Quarto, Qualiano e Villaricca. Chi vorresti come sindaco? Partecipa al nuovo sondaggio

Si voterà, tra primavera e autunno, a Marano, Quarto, Villaricca e Qualiano. Nei giorni scorsi abbiamo proposto sondaggi per i comuni di Marano e Villaricca. Abbiamo proposto anche una rosa di nomi e tanti messaggi sono arrivati in redazione. Domani pubblicheremo l’esito del sondaggio per il comune di Villaricca.

Ora, intanto, non vi proponiamo nomi, li chiediamo a voi. Chi gradireste alla carica di primo cittadino in questi enti? A Quarto il sindaco uscente è Antonio Sabino, a Qualiano Raffaele De Leonardis, Marano e Villaricca sono gestiti attualmente da commissari straordinari.

Fate i vostri nomi, c’è tempo fino al 20 gennaio alle ore 24.

Potete inviare i vostri messaggi ai seguenti numeri: 3383387653, 3387316910 e 3665076166. Indicando il nome e il comune di riferimento.













