Loculi cimiteriali, arrestato vicepresidente della Provincia di Caserta, esponente dei Moderati

La Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito sei misure cautelari nell’ambito di una indagine della DDA di Napoli. In carcere è finito, tra gli altri, il vice presidente della Provincia di Caserta Pasquale Crisci per il reato di corruzione con l’aggravante del metodo mafioso.

I fatti riguarderebbero l’assegnazione dei loculi cimiteriali nel comune di Santa Maria a Vico di cui Crisci, esponente dei Moderati, è stato vice sindaco ed è attualmente consigliere comunale di opposizione.

Crisci, secondo le accuse, sarebbe intervenuto dietro il pagamento di somme di danaro per far assegnare una cappella cimiteriale e dei loculi ad un esponente della camorra. I fatti sono relativi al 2019, periodo in cui era consigliere comunale di maggioranza nel comune di origine, Santa Maria a Vico, nel Casertano.













