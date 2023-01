“Bullismo e violenza tra i giovani. Di Fenza: domani in Consiglio Regionale un convegno su come prevenire ed arginare il fenomeno”

73 Visite

Nel prosieguo delle attività sul Territorio nazionale inerenti il Progetto Nazionale “Move Run Walk Against Bullying”, proposto dall’Osservatorio sullo Sport e Disagio Giovanile del CNS Libertas APS con il presidente dott. Mandalari, unitamente al CREG – Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, all’AINSPED e altri Enti Istituzionali e Federazioni Sportive, teso alla formazione e prevenzione al bullismo, cyberbullismo, disagio giovanile e dispersione scolastica, sia in ambito scolastico che al di fuori di esso, con il recupero dei ragazzi e delle ragazze qualora vivono una situazione di criticità attraverso lo Sport e ad un percorso socio-pedagogico e psicologico, il 13 gennaio è stato organizzato un convegno incentrato sullo sport come ancora di salvezza per tutti coloro che sono vittima di soprusi. L’evento avrà luogo presso l’ Aula G. Siani – Aula Consiliare “ “del Consiglio Regionale della Campania, con inizio ore 10.30.

Il convegno organizzato dal Consigliere Regionale di Centro Democratico Pasquale Di Fenza vedrà la partecipazione, tra le altre, del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania Prof. Giuseppe Scialla e degli alunni degli Istituti Comprensivi Vittorio Alfieri e Massimo d’Azeglio di Marano e dell’I.C. Virgilio IV di Scampia ( NA).













