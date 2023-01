L’Aktis Acquachiara inizia il suo 2023: alla Scandone arriva l’NC Civitavecchia

69 Visite

Si torna finalmente in acqua. La certezza è che solo il duro lavoro quotidiano può consentire lo sviluppo integrale di quel percorso di crescita che, insieme al raggiungimento di una tranquilla salvezza, rappresenta l’obiettivo prioritario dell’annata ma il desiderio è, se possibile, quello di continuare a stupire.

Nell’incontro valevole per l’ottava giornata di andata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara, settima con 8 punti insieme al Centro Nuoto Latina, riceve alla Scandone, fischio d’inizio previsto sabato alle ore 16:30 con diretta streaming sulla pagina Facebook Mondo Acquachiara, l’NC Civitavecchia, ultima a quota 3 insieme al Pescara Pallanuoto.

La squadra, eccezion fatta per i giorni di festa, ha continuato ad allenarsi con la consueta intensità per perfezionare gli aspetti del gioco su cui vanta ancora notevoli margini di miglioramento. Le sfide contro Circolo Canottieri Napoli e Rari Nantes Florentia non hanno portato in dote punti in classifica ma hanno sancito il costante incremento del trend positivo delle prestazioni biancoazzurre.

I padroni di casa dovranno essere bravi ad approcciare la partita nel migliore dei modi per far valere il fattore campo ed imporre il proprio ritmo contro una rivale che arriverà a Fuorigrotta con la consapevolezza di non avere nulla da perdere e la voglia di conquistare punti importanti per provare a risollevare la situazione in classifica dopo il disastroso inizio di torneo.

Walter Fasano presenta così la partita:” Sabato riprendiamo il campionato dopo questa lunga sosta. Sono curioso di vedere la squadra come reagirà perché abbiamo lavorato bene in questo periodo e siamo anche pronti e contenti che si riprenda a giocare. Sappiamo che affrontiamo una squadra che vanta in rosa elementi di valore e un ottimo centroboa come Romiti. Come sempre prepareremo la partita e ci faremo trovare pronti perché ci teniamo ad iniziare bene il nuovo anno”.

Ufficio Stampa Aktis Acquachiara













