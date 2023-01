Mugnano, si reca in un centro diagnostico e accusa un malore: morto 70enne

308 Visite

Settantenne muore in un centro diagnostico di Mugnano. I fatti, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero svolti nelle prime ore del mattino. L’uomo ha accusato un malore ed è spirato in un bagno di una struttura della centralissima via Napoli. I medici e il personale del 118 hanno tentato invano di rianimarlo. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della locale stazione. L’anziano, molto conosciuto a Mugnano, si era recato nel centro diagnostico per effettuare alcune analisi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS