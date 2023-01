Calcio giovanile, Atletico Marano a valanga sull’Internapoli: 6-0 alla Paratina di Chiaiano

221 Visite

Nel posticipo del campionato regionale Under 18, l’Atletico Marano si impone per 6-0 sull’Internapoli. Una sola squadra in campo alla Paratina di Chiaiano. In rete, per la compagineatle guidata da mister Bocchetti, Botta (doppietta), Pisanelli, Granata, Comune e Martino Esposito. L’unico rammarico riguarda il numero impressionante di occasioni fallite. Il punteggio, infatti, poteva essere ben più rotondo. Domenica trasferta proibitiva per i “puma”: saranno di scena a Quarto contro la capolista Alma Verde.













