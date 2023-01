Giugliano: maresciallo libero dal servizio sventa un furto nel parcheggio di un centro commerciale. Due persone in manette

130 Visite

Manca poco alle 19 e Marco Caiazzo e Ciro Pettirosso sono in via santa maria a cubito, Giugliano in Campania. Stanno armeggiando sullo sportello di una fiat 500. Sembrano intenzionati a rubarla e quando spaccano uno dei deflettori, il loro obbiettivo è ormai chiaro. Uno dei due sale in auto ma non fa in tempo a mettere in moto. Un maresciallo dei Carabinieri libero dal servizio assiste alla scena e allerta la centrale operativa. Arrivano in supporto i militari del nucleo radiomobile di Giugliano. I due non riescono a fuggire. Finiscono in manette per tentato furto aggravato. Addosso attrezzi per lo scasso e una centralina per forzare le difese elettroniche delle vetture.

Sono ora in attesa di giudizio

Marco Caiazzo, Napoli, 27-01-97 (Napoli Miano)

Ciro Pettirosso, Napoli 20-10-88 (Napoli Stella)













