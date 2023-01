Tasse, imposte e inflazione: per i napoletani un 2023 da incubo grazie a Manfredi e al suo piano salva Napoli

Se non è una stangata ci siamo molto vicini. L’aumento del costo della benzina e della Rc-auto per chi ha provocato sinistri nel 2022, così come previsto dalla Finanziaria 2023 da poco licenziata, rappresenta un’ulteriore batosta per i napoletani residenti che già pagano la benzina più che altrove e l’assicurazione e la tassa di possesso di auto e moto più che in qualsiasi altra città italiana. E siccome il Comune di Napoli sconta un fardello da ben 5 miliardi di debiti accumulati negli anni, a marzo del 2022 il sindaco Manfredi ha aderito al «Salva-Comuni» — all’ombra del Vesuvio chiamato a tutti i costi «Salva-Napoli» — che se da un lato ha garantito a Palazzo San Giacomo 1,23 miliardi a fondo perduto in 21 anni — per una media di 58 milioni l’anno che, alla luce dell’inflazione, chissà il valore che avranno, per esempio, tra una decina d’anni —, e dall’altro ha praticamente imposto al Municipio di elevare, oltre la soglia massima già prevista per legge, alcuni tributi, oltre a tante altre cose, rendendo così la vita di chi abita a Napoli senza dubbio ancora più cara.