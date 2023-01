73 Visite

Napoli, prima aggressione al 118 nel 2023. Un’ambulanza del servizio 118, nel pieno svolgimento delle sue funzioni, con a bordo una paziente da portare in ospedale, viene presa a bottigliate da un cittadino a piedi infastidito dal suono delle sirene. E’ accaduto questa mattina intorno a mezzogiorno nei pressi di via Bernini al Vomero. Il mezzo è stato colpito sulla fiancata e solo per pura coincidenza non ha colpito il vetro laterale mandandolo in frantumi e mettendo in pericolo il paziente al suo interno. E’ quanto ha denunciato l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che registra così la prima aggressione del 2023.













