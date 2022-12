Pinetamare, dopo otto giorni nessuna riparazione al danno stradale. Diana: “Completo abbandono da parte del Sindaco”

46 Visite

CASTEL VOLTURNO. “Quest’anno gli addobbi natalizi sono davvero originali”. Con queste parole, ironicamente, il presidente dell’associazione “Città Domizia”, Cesare Diana sottolinea un disagio che la cittadina di Pinetamare vive da otto giorni e a cui non è stato ancora posto rimedio. Si tratta di una caditoia al centro della città, dinanzi alla chiesa “Santa Maria del Mare” e nei pressi dei noti bar “Joy Caffè” e “Caffè Mon Eni”, che da più di una settimana, intasandosi, ha causato lo sgretolamento del tratto stradale. Insomma, un pericolo vero e proprio non solo per i pedoni, ma anche per i veicoli e gli annessi penumatici. Unico intervento, dopo che Diana ha segnalato la problematica al Commissariato di Polizia, è stato quello di apporre sulla zona interessata un segnale stradale, su cui – aggiunge Cesare Diana – «tra qualche giorno aggiungeranno anche lucine e palline, così da fare pendant con le altre decorazioni natalizie».

La situazione sta allertando anche gli abitanti, per i quali è sempre più difficile e pericoloso attraversare o evitare quel segnale. Dell’amarezza e del malcontento comune si fa portavoce Diana: «L’abbandono delle periferie passa anche dalle piccole cose e dai piccoli segnali. Dopo aver personalmente segnalato domenica scorsa al Commissariato di polizia il pericolo, il Comune di Castel Volturno è intervenuto apponendo un segnale stradale. In otto giorni non si è riusciti a riparare la grata, evidentemente si sta aspettando che il danno diventi più grave, per spendere altri quaranta mila euro. Le associazioni si stanno mobilitando per addobbare il segnale qualora, come presumibilmente accadrà, dovesse rimanere lì per le festività natalizie. Grazie Sindaco Petrella per l’attenzione che ci dedichi sempre».













