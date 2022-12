Manovra, Meloni conferma dietrofront sul Pos: “Troveremo un altro sistema per non far pagare commissioni”

63 Visite

“Se non ci sono i margini – dice Giorgia Meloni sullo stop alla norma sul Pos – ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti”. È la prima volta che la premier mette in dubbio pubblicamente la misura inserita nella legge di bilancio che prevede la cancellazione delle sanzioni per gli esercenti che si rifiutano di accettare i pagamenti con il bancomat o la carta di credito sotto i 60 euro. “Quello” dell’obbligo del Pos – ricorda lasciando il Senato dopo il concerto di Natale – “è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione”. Parole che confermano il dietrofront del governo, anticipato da Repubblica, che sarà contenuto in un emendamento alla manovra atteso stasera in commissione Bilancio alla Camera.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS